Manisaâ€™da eÅŸini bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, dÃ¼nÂ akÅŸam 22.45 sÄ±ralarÄ±nda Åžehzadeler ilÃ§esi, Peker Mahallesi Avni GemicioÄŸlu Caddesi Ã¼zerindeki KÄ±rÃ§al apartmanÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Zafer Zeybek, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Huriye Zeybek'i bÄ±Ã§akladÄ±. Talihsiz kadÄ±n karÄ±n bÃ¶lgesine aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbesiyle yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, apartman yÃ¶neticisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Zafer Zeybek, apartman yÃ¶neticiliÄŸini bÄ±rakmak iÃ§in evraklarÄ± Ã¼st komÅŸusuna gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Zafer Zeybekâ€™in Ã¼stÃ¼nÃ¼n kanlÄ± ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n normal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varan komÅŸusunun ihbarÄ± Ã¼zerineÂ apartmana polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybekâ€™i suÃ§ aletiyle yakaladÄ±. Koca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Huriye Zeybek'in cansÄ±z Â bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.