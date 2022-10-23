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Manisaâ€™da eÅŸini bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

MANÄ°SAâ€™da, eÅŸini bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼ren Zafer Zeybek (65), cinayetin hemen ardÄ±ndan apartman yÃ¶neticiliÄŸini bÄ±rakmak iÃ§in evraklarÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ komÅŸusunun ihbarÄ± Ã¼zerine yakalandÄ±.

23 Ekim 2022 Pazar 10:13
Manisaâ€™da eÅŸini bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, dÃ¼nÂ akÅŸam 22.45 sÄ±ralarÄ±nda Åžehzadeler ilÃ§esi, Peker Mahallesi Avni GemicioÄŸlu Caddesi Ã¼zerindeki KÄ±rÃ§al apartmanÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Zafer Zeybek, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Huriye Zeybek'i bÄ±Ã§akladÄ±. Talihsiz kadÄ±n karÄ±n bÃ¶lgesine aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbesiyle yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, apartman yÃ¶neticisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Zafer Zeybek, apartman yÃ¶neticiliÄŸini bÄ±rakmak iÃ§in evraklarÄ± Ã¼st komÅŸusuna gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Zafer Zeybekâ€™in Ã¼stÃ¼nÃ¼n kanlÄ± ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n normal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varan komÅŸusunun ihbarÄ± Ã¼zerineÂ apartmana polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybekâ€™i suÃ§ aletiyle yakaladÄ±. Koca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Huriye Zeybek'in cansÄ±z Â bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaÅžehzadelerCinayetKadÄ±n Cinayeti
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