Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

Marmaris İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.05'te yangın çıktı.

Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangına, 1 helikopker, 7 arazöz, su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Marmaris'te geçen 27 Haziran'da, enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanı küle çeviren yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB: Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalara destek sağlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır" denildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 1 uçak, 4 helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

ALEVLERE 3 SAATTE 95 SORTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı. Binaların çatı katındaki alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alevlerin tehdit ettiği 3 villa daha tedbir amacıyla boşaltıldı. İlçenin üzerine kaplayan yoğun dumandan etkilenenlerin sayısı 11'e yükseldi. Siteler Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bölümdeki alevler havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Asparan ve Pamucak mevkisine doğru ilerleyen alevlere ise müdahalenin yoğun bir şekilde sürdüğü bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.