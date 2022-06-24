Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 4'üncü güne girildi.

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 3 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 38 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak ile havadan müdahale edilirken, aynı zamanda söndürülen yerlerdeki soğutma çalışmaları da sürüyor. Karadan ise 253 arazöz, 1012'si orman işçisi olmak üzere 2 bin 851 personel ve 815 araçla söndürme çalışması yapılıyor. Alevlere müdahale eden hava unsurları arasında 12'si jandarma, 6'sı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait toplam 18 askeri helikopterin de bulunduğu belirtildi. Söndürme çalışmalarına katılan 15 uçaktan 13'ünün Air Tracktor, 1'inin Antonov-32 tipi tanker uçak, 1'inin ise Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı olduğu öğrenildi.

YANGINLA MÜCADELEDE KRİTİK SAATLER

Alevlere müdahalede bugün ise kritik bir günün yaşanacağı vurgulandı. Rüzgar, öğle saatlerinde hızını artıracağı için alevlerin bu zamana kadar kontrol altına alınmasına çalışılacağı belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye verdiği brifingde durumu aktarıp, aksi takdirde çalışmalarda daha da zorluk yaşanacağını söyledi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34), adliyeye sevk edildi. S.A., jandarmadaki ifadesinde, kendisine arsa vermekten vazgeçen ailesine kızdığı için yangın çıkardığını anlattı.



Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Ekipler yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerayla bölgedeki fotokapanları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 araç lastiği ve terkedilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibarıyla kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal, mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.



ÖZEL EKİP



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibarıyla kendisinden haber alınamayan S.A.'nın yakalanması için inceleme başlattı. S.A. adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılıp arama alanı daraltıldı. Şüpheli S.A., dün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.



KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ



S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi.