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Mersin'de terör operasyonu

MERSİN'e eylemsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere yurt dışından gelen PKK/YPG'li Z.K. ile ona yardım eden A.G., kaldıkları hücre evine yapılan baskınla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2022 Çarşamba 10:59
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Mersin'de terör operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik planlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütünün kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren Z.K'nin, Mersin'de eylemsel faaliyetler gerçekleştireceği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Z.K. ile ona yardım eden A.G., kaldıkları hücre evine yapılan baskınla yakalandı. Z.K. ve A.G., sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTerörOperasyon
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