Mersin'de terör operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik planlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütünün kamplarında eğitim alan ve Yunanistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren Z.K'nin, Mersin'de eylemsel faaliyetler gerçekleştireceği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Z.K. ile ona yardım eden A.G., kaldıkları hücre evine yapılan baskınla yakalandı. Z.K. ve A.G., sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.