MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi TÃ¼rkiye'ye getirildi

MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi, Almanya'da kundaklanan evinin Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n yapÄ±lan tÃ¶renin ardÄ±ndan TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™na ait TK2818 sefer sayÄ±lÄ± tarifeli uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi. GenÃ§'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazesi,Â eÅŸi DurmuÅŸ GenÃ§ ile yakÄ±nlarÄ± veÂ YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanÄ± Abdullah Eren'inÂ bulunduÄŸu uÃ§ak, saat 04.20'deÂ SamsunÂ Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±â€™na indi. GenÃ§, son yolculuÄŸunaÂ uÄŸurlanmak Ã¼zere, memleketi Amasya'ya gÃ¶nderildi. GenÃ§,Â TaÅŸova ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mercimek KÃ¶yÃ¼nde Ã¶ÄŸleÂ vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.
DHA