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MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi TÃ¼rkiye'ye getirildi

ALMANYA'nÄ±n Solingen kentinde 1993 yÄ±lÄ±nda Neo-Nazi 4 Alman tarafÄ±ndan kundaklanan evlerinde, iki kÄ±zÄ±, iki torunu ve bir yeÄŸenini kaybeden, 'Bilge Ana' olarak bilinen ve 30 Ekim'de Ã¼lkede hayatÄ±nÄ± kaybeden MevlÃ¼de GenÃ§'in (80) cenazesi defnedilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye getirildi.

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:07
MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi TÃ¼rkiye'ye getirildi

MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi, Almanya'da kundaklanan evinin Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n yapÄ±lan tÃ¶renin ardÄ±ndan TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™na ait TK2818 sefer sayÄ±lÄ± tarifeli uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi. GenÃ§'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazesi,Â eÅŸi DurmuÅŸ GenÃ§ ile yakÄ±nlarÄ± veÂ YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanÄ± Abdullah Eren'inÂ bulunduÄŸu uÃ§ak, saat 04.20'deÂ SamsunÂ Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±â€™na indi. GenÃ§, son yolculuÄŸunaÂ uÄŸurlanmak Ã¼zere, memleketi Amasya'ya gÃ¶nderildi. GenÃ§,Â TaÅŸova ilÃ§esine baÄŸlÄ± Mercimek KÃ¶yÃ¼nde Ã¶ÄŸleÂ vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSolingenMevlÃ¼de GenÃ§SamsunTÃ¼rkiyeCenaze
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