MevlÃ¼de GenÃ§'in cenazesi TÃ¼rkiye'ye getirildi

ALMANYA'nÄ±n Solingen kentinde 1993 yÄ±lÄ±nda Neo-Nazi 4 Alman tarafÄ±ndan kundaklanan evlerinde, iki kÄ±zÄ±, iki torunu ve bir yeÄŸenini kaybeden, 'Bilge Ana' olarak bilinen ve 30 Ekim'de Ã¼lkede hayatÄ±nÄ± kaybeden MevlÃ¼de GenÃ§'in (80) cenazesi defnedilmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye getirildi.