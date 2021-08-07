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Milas'ta havadan müdahale yoğunlaştı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 7'nci gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden alevler, etkisini kaybetti. Yangının söndürüldüğü Antalya'daki ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesiyle birlikte havadan müdahale yoğunlaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:24
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Milas'ta havadan müdahale yoğunlaştı

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi.

Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili oldu. Gürceğiz Mahallesi’nde onlarca ev yandı. Bayırköy Mahallesi’ndeki alevler ise Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı.

SET ÇEKİLDİ

Yangın Bayırköy Mahallesi’nde ormanlık alanda devam ederken, önlem amacıyla Yeniköy Termik Santrali’nde hendekler kazıldı. Orman ekipleri yangına set çekerken, gece boyu devam eden çalışmalarla alevlerin ilerlemesi durduruldu. Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam eden yangında ise alevler etkisin kaybetti.

HAVADAN MÜDAHALE YOĞUNLAŞTIRILDI

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü bu bölgedeki hava ve kara gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla’da devam eden orman yangınlarına bugün havadan 28 helikopter ve 2’si tanker, 4'ü amfibik olmak üzere 6 uçak alevlere müdahale ediyor. Yine Antalya’dan bu bölgeye 76 arazöz kaydırıldı.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasOrmanYangınItfaiyeSöndürmeUçak
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