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MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçen şüphelilere müdahale sırasında, hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olduğunu duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2021 Cuma 10:41
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MSB: Kilis'te 1 uzman çavuş şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Kilis'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarda Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAskerPiyade Uzman ÇavuşSavaş DinçşehitGaziantepKilis
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