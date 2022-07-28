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MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 23:40
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

HULUSİ AKAR VE YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Şehit Batuhan Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 28 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler ise mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 29.07.2022 08:23
Anahtar Kelimeler:
MSBTSKPençe Kilit OperasyonuAstsubay ÇavuşBatuhan ŞimşekşehitAsker
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