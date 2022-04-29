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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini ve teröristlerin kullandığı 81 mağara ile sığınağın ele geçirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2022 Cuma 10:58
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonun 1'inci safhasını tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve özel kuvvetler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor. Bölgede arama- tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 EYP imha edilirken, teröristlerin kullandığı 81 mağara ve sığınak ele geçirildi. Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi bulunurken, jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı. Ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristOperasyonPençeKilit Operasyonu
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