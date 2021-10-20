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MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Ankara'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:56
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MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

VALİLİK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ankara Valiliği'nce MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 20.10.2021 11:24
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMTADoğalgazBoruVanaPatlama
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