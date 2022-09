Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

BURSA’nın Mudanya ilçesinde sel felaketinin yaraları sarılıyor. Karanın denizle birleştiği, araçların sel sularında sürüklendiği, ev ve iş yerlerinin suyla dolduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar dronla havadan görüntülenirken, derelerin ıslah edilmemesi ve dere yataklarına imar izni verilmesinden dolayı felaketin yaşandığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumları ve ilgili kişileri kimse hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.



​Bursa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesinde 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Işıklı Deresi’nin taşması sonucu Halitpaşa Mahallesi’nde su baskınları yaşandı. Yarım metreyi aşan sel suları nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılırken, sürüklenen ağaç dalları ve molozlar nedeniyle yollar kapandı. Trilye, Kumyaka ve Güzelyalı mahallelerinde de sağanak etkili oldu. Trilye ve Kumyaka’da sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi.



TEKNELER BATTI, BALIKÇI BARINAKLARI SULAR ALTINDA KALDI



Mudanya Yat Limanı’nda ise 3 tekne battı. Balıkçı barınaklarını su basarken, fırtına nedeniyle ağlar da açığa sürüklendi. Balıkçı Abdulkadir Ateş, o anları şu sözlerle anlattı:



“Yukarıdan inanılmaz bir sel geldi. Ağlarımız gitti, tekneler battı. Barakaları su bastı. Doğal bir felaket, önüne geçilecek bir felaket değil. Yapabilecek bir şey yok. Elimizden geldiğince temizliyoruz. Bir saat boyunca su aktı yukarıdan. İnanılmazdı. Mudanya geçen yıllarda bir kez böyle olmuştu. Bu yıl iki kere üst üste oldu. Yukarıdaki giderlerde mi sorun var, bilmiyoruz. Dereler kapatıldı, yanlarına binalar yapıldı. İncelenmesi gerekiyor, nereden geliyor bu su? Her şiddetli yağmurda bu olursa mahvolur burası. Bildiğimiz 3 tekne battı. Ama sayı artabilir, sahipleri geldikçe belli oluyor. Adam geliyor, ‘Teknem yok’ diyor. Çünkü burada tekneler çok sıkışık duruyor. Bir tekne battı mı diğerleri üstünü kapatıyor. Yan yana bitişik vaziyette durdukları için. Daha da fazla olabilir.”



BİN PERSONEL TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR



Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, ilçe belediye ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Nilüfer Belediyesi ekipleri sel felaketinin ardından temizlik çalışması başlattı. Bin personel, 320 araçla ilçedeki temizlik çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 451’i kent merkezi, 300’ü Mudanya ilçesi olmaz üzere 13 ilçeden 700’ü aşkın ihbarın geldiğini belirtti. Gece boyunca aralıksız süren çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla da devam etti. Mudanya’da ekipler çamurla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel felaketinin neden olduğu hasar havadan görüntülendi. Ev ve işyerlerinin sel suları altında kaldığı, araçların sürüklendiği Halitpaşa Mahallesi, dron ile görüntülendi.



‘DERELERİ KAPATIR, DENİZLERİ DOLDURURSANIZ DOĞA İNTİKAMINI BÖYLE ALIYOR'’



Sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi:



“Geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi yaşadık. Aradan 10 gün geçmeden dün de aşırı derecede bir yoğunlukta, Mudanya’nın bugüne kadar görmediği bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Sabaha kadar gezdik, dolaştık. Bütün noktaları gezdik, gördüğümüz şu. Bizden önceki süreçlerde yapılan hataların bugün, doğanın o doğal olan, doğadan aldığımızı geri alan, doğanın intikamının nasıl gerçekleştiğini hep beraber gördük. Doğa böyle bir şey. Eğer dereleri kapatırsanız, hem de daraltarak kapatırsanız, denizleri doldurursanız bu doğa bir gün intikamını böyle alıyor. Bunlar bir ders. Biz bu dersi çok iyi aldık ve yapılması gerekenleri ortaya çıkarttık. Göreve geldiğim günden beri bir karış toprağı imara açmadım ve açmayacağım da bu görevde bulunduğum sürece. Bazıları diyor ki ruhsatlar verildi. Siz bu imar planlarını verirseniz, Mudanya Belediyesi’nin de kazanmış olduğu o hakkı yerine getirmekten başka, ruhsat vermekten başka çaresi yok.”



‘KUMYAKA’DA CAN KAYBININ YAŞANMASI İŞTEN BİLE DEĞİLDİ’



Selden en çok etkilenen bölgelerden Kumyaka Mahallesi’nde, belediye tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma çalışması sayesinde can kaybının önüne geçildiğini söyleyen Türkyılmaz, “Sabaha kadar Kumyaka’nın altını üstüne getirdik. Orada bir sokak sağlıklaştırma projesi yapmıştık. Girit Mahallesinde de yapmıştık. Biz iyi ki o çalışmaları yapmışız. Eğer o çalışmalar yapılmamış olsaydı, eski haliyle kalmış olsaydı, özellikle Kumyaka’da can kaybının yaşanması işten bile değildi” diye konuştu.



‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ’



Altyapı çalışmalarının yapılmamasından dolayı, sel felaketinin yaşandığına dikkat çeken Türkyılmaz, “Yasalar gereği önümüzdeki günlerde hem Mudanya Belediyesi olarak hem de mağdur olan hemşehrilerimiz olarak, bütün hemşehrilerimize çağrı yaparak, hukukçularımız da destek verecek, bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumları ve ilgili kişileri kimse hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.