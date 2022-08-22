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Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; 5 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada aralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi eski belediye başkanları Süleyman Kılınç (66) ile Mevlüt Şimşek'in (57) de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:21
Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; 5 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Seydikemer'in Dont Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı 07 ACK 674 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen Süleyman Sazboğaz (64) yönetimindeki 07 PY 619 plakalı arı yüklü kamyona çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç'ın, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek'i, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın (71) ve Ünal Karapınar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz (29) ile Adnan Zeybek (63) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

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MuğlaSeydikemerDont MahallesiFethiyeAntalyaKorkuteliSüleyman KılınçSüleyman SazboğazANAPKazaTrafik Kazası
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