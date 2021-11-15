Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,638.50
ALTIN
599.78
DOLAR
10.02
STERLİN
13.50
EURO
11.50
Tekirdağ’da 105 m² daire satılacak
Tekirdağ’da 105 m² daire...
Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 99 m² 3+1...
Gaziantep’te tek katlı kargir yapı satılacak
Gaziantep’te tek katlı kargir...
Edirne'de kamu konutları satılacak
Edirne'de kamu konutları satılacak

Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti 

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Şenel Alptekin, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 08:54
0 Okunma
Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti 

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi. Şenel Alptekin Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı.  Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölLeblebiKadınVefatNefes Borusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İzmir’de evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun Valiliği’nden aşı açıklaması
Samsun Valiliği’nden aşı açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans