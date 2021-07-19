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Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'Omuz atma' tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Öte yandan, olay sonrası kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından 5 dakika içerisinde yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:13
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Omuz atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Olay, 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonunun yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, sahil tarafından gelen bir grup ile İZBAN tarafından gelen diğer grup üst geçitte yürüdüğü sırada, iki grup arasında 'Omuz atma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucunda tartışma tekme ve tokatlı kavgaya döndü. Kavgada, tekme ve tokatın yerini kaldırım taşı ve bıçak aldı. Kadir Özdemir, Azat Ö., Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşındı. Kadir Özdemir ve Azat Ö. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Oğuzhan S. ile Emrah S. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Kadir Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Azat Ö. ve Oğuzhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

5 DAKİKA İÇERİSİNDE YAKALANDILAR 

Olay sırasında vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri koordineli olarak, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı'nda yakaladı. Polis otosuna alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

"KAFALARI GÜZEL"

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinde arama yapılan bir şüpheli karşı grubun alkollü olduğunu iddia ederek, "Arkadaşlar salak, kafaları güzel emaneti salladılar. Biz onlara yumruk attık, kendimizi koruduk. O salak emanet çekti" şeklinde ifadeler kullandığı görüntülendi. Meydana gelen olayın ardından Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri üst geçitte incelemelerde bulundu. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

OLAY ANI VATANDAŞ KAMERASINDA 

İki grubun arasında yaşanan arbede, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun tekme ve tokat kullanarak birbirlerine saldırdığı ve bir şüphelinin de kaldırım taşı fırlattığı anlar yer alıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıKavgaCinayetOmuz Atma
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