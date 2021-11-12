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Ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu

SİVAS'ta, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden Esra Yıldız (15) sabah saatlerinde şehir merkezinde bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Kasım 2021 Cuma 10:29
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Ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu

Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Yıldız, geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler arama hazırlığı yaparken Esra Yıldız, dün saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek ihbarda bulundu. Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de arama çalışmalarına katıldı. Gece görüşlü dronla yapılan aramalarda ormanlık alanda Yıldız'ın izine rastlanılamadı.

KÖPRÜ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti. Kız çocuğunun Esra Yıldız olduğu anlaşıldı. Köprü üzerinde bekleyen Yıldız, ekiplerin kısa süren ikna çabası sonrası alındı. Yıldız, Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye girerken Yıldız'ın ağladığı görüldü. Yıldız, geceyi nerede geçirdiği sorularına cevap vermedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasEsra YıldızKayıp112 Acil Çağrı Merkezi
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