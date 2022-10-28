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Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

YALOVA'da, Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan mobilya yüklü TIR'ın dorsesinden yangın çıktı. Alev topuna dönen dorse itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

28 Ekim 2022 Cuma 23:22
Osmangazi Köprüsü'nde seyir halinde olan TIR alev topuna döndü

Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü’nde geldi. Altınova’dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü M.L. (47) yönetimindeki A798AP177 yabancı plakalı mobilya yüklü TIR’ın, dorse kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü M.L., aracın çekici kısmını dorseden ayırıp, motor kısmının yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilyaların tutuşmasıyla dorse alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR’ın dorse kısmı kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan TIR'ın dorsesinin alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osmangazi KöprüsüTırYangın
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