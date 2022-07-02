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Osmaniye Valisi: Bir zafiyet varsa gerekeni en kısa zamanda yapacağız

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, dün akşam saatlerinde firar olayı yaşanan Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "Burada bir zafiyet varsa, bir eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız" dedi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:37
Osmaniye Valisi: Bir zafiyet varsa gerekeni en kısa zamanda yapacağız

Vali Erdinç Yılmaz, yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtulmuş ile birlikte 35 kişinin firar ettikten sonra güvenlik güçlerince yakalandığı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde inceleme yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu. Vali Yılmaz, "Burada devletimiz, başta jandarmamız olmak üzere etkin bir müdahale yaptı. İlk andan itibaren firarilerin önemli bir kısmı alındı, sonra firarda olan 35 kişinin gece saat 03.00- 04.00 sıralarında kadar tamamı yakalanmış oldu. Allah'ın izniyle devletimiz bu tür olaylarda hiçbir şekilde zafiyet vermeden gerekli müdahalesini yapıyor, yapacaktır. Vatandaşımıza yanlış bilgi veriliyor, bunlar çok üzücü. Bunlarla ilgili yasal takiplerimizi başlatacağız. Burada bir zafiyet varsa, bir eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız" dedi.

MERKEZDE KALANLARIN TAMAMI SURİYELİ

Firar edenlerin Afganistan uyruklu olduğu şeklinde bilgiler yayıldığına değinen Vali Yılmaz, “Buradakilerin tamamı Suriyeli. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek, yanlış yönlendirecek bilgiler veriliyor, bu bilgiler doğru değil. Biz, kamu görevlileri olarak görevimize, en iyisini yapma azmi içinde devam ediyoruz. Bundan sonra da burada yönetimimizi en etkin şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cevdetiye Geçici Barınma MerkeziOsmaniyeValiErdinç YılmazGöç İdaresiGöçmenKaçak Göçmen
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