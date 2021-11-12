Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,625.06
ALTIN
595.13
DOLAR
9.96
STERLİN
13.33
EURO
11.41
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Bitlis'te TOKİ'den konut satışı
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak

Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki öğretmen İrem Nur Ayhan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Kasım 2021 Cuma 10:27
0 Okunma
Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunTireboluYılgınKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
İzmir'de de ekmeğe zam talebi
İzmir'de de ekmeğe zam talebi
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
Tunç Soyer: Harmandalı'nda metan gazı sızıntısı yok
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans