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Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

HAKKARİ'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i polis memuru, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:22
Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 73 ALL 11 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariKazaTrafik Kazası
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