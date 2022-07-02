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Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:53
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu duyurdu. Valilik, şehitler için tören düzenleneceğini bildirirken, Kemal Alim'in Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde, Hüseyin Sarı'nın ise Akkaya köyünde toprağa verileceği belirtildi. 

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCULARI İÇİN TÖREN

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi. Çukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

Şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları yapılan duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çığlı ve Akkaya köylerine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTerörOperasyonPençe Kilit OperasyonuKorucuGüvenlik Korucusuşehit
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