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Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

PENDİK'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:49
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Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

Bugün saat 04.00 sıralarında Ramazanoğlu mahallesi Kız Kulesi sokakta bulunan, banyo malzemesi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikFabrikaYangın
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