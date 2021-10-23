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Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, poligonda atış talimi yapan Sinan B., gözetmenin bir anlık boşluğunda tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 09:15
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Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Atış eğitimi yapmak için poligona gelen Sinan B., iddiaya göre, gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı başına doğrultup, ateş etti. Bulut, kanlar içerisinde kalırken gözetmen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Sinan B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçankayaPoligonIntihar
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