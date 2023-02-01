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Polise "Spora gidiyorum" diyen şüphelinin çantasından 25 kilogram uyuşturucu çıktı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkomotor timlerinin yakaladığı şüphelinin itirafı üzerine "Abaküs" adıyla başlatılan operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı

01 Şubat 2023 Çarşamba 10:14
Polise "Spora gidiyorum" diyen şüphelinin çantasından 25 kilogram uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da polisin durduğu sürücünün spor çantasında 25 kilogram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadelede görev alan motosikletli yunus timlerince oluşturulan Narkomotor timleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli S.Ç'yi aracıyla durdurdu.
"Spora gidiyorum" diyen S.Ç'nin şüpheli davranışları üzerine araçta arama yapan ekipler, spor çantası içerisinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ç'nin suçunu itiraf etmesi üzerine "Abaküs" adıyla operasyon başlatıldı.
Operasyonda şüpheliler A.Ü, S.T, V.A. ve S.K. gözaltına alındı, çok sayıda kenevir kökü ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOperasyonPolisNarkotikDiyarbakır
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