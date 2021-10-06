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​​​​​​​Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Antalya'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi, yere yatırılarak gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ekim 2021 Çarşamba 15:48
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​​​​​​​Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Aksu ilçesinde şüpheli aracın peşine düşen ekipler, kent merkezinde kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Otomobildeki B.Ö., F.B. ve C.A.G., yere yatırılarak gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. 

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisNarkotikUyuşturucuOperasyon
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