Rize'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu

İl genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.

Güneysu ilçesinde ise bir evin çatısı koparak Güneysu-Merkez kara yoluna uçtu. Temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.

Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.