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Sakarya'da 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ve 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 08:59
Sakarya'da 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Arifiye ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Rahman Abbasov yönetimindeki 99 VK 328 plakalı TIR ile Hüseyin Yazar yönetimindeki 34 DNP 059 plakalı TIR çarpıştı. Arkadan gelen İ.Y yönetimindeki otomobil, TIR'ın altına girdi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BD 8709 plakalı TIR da kazaya karıştı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan T.Y.'nin (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR'larda bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında T.Y'nin cenazesi morga götürüldü. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaArifiyeTEM OtoyoluTırOtomobilKazaTrafik Kazası
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