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Sakarya’da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA'da düzenlenen sahte para, içki ve gümrük kaçağı tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

23 Eylül 2022 Cuma 10:23
Sakarya’da sahte para ve içki operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Söğütlü ve Geyve ilçelerinde, 4 ayrı adrese operasyon yaptı. Ekipler adreslerde, 150 bin 600 boş makaron, 4 bin 800 dolu makaron, 70 kilo açık tütün, 2 sigara sarma makinesi, 10 şişe sahte içki, 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte içki, alkol yapımında kullanılan 5 aroma, 39 adet sahte 100 TL’lik banknot, 139 adet sahte 50 TL’lik banknot, 1 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaçakIçkiAlkolTütünKaçakçılıkParaSahte Para
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