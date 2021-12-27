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Salda Gölü'nde kış güzelliği

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü. Beyaz, mavi ve yeşilin ortaya çıkardığı görüntüler, ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:13
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Salda Gölü'nde kış güzelliği

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra popülerliği daha da arttı. Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla yaz aylarında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, kış aylarında da ayrı güzelliğe büründü. Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Salda Gölü ve çevresinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Eşeler yaylasında, Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan Tınaztepe'deki Salda Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri de manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, Salda Gölü manzarasıyla selfi çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salda GölüBurdur
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