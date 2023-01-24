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Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

Samsun'daki barajların doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 71'e çıktığı bildirildi.

24 Ocak 2023 Salı 12:26
Samsun'daki barajların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, AA muhabirine, tarımsal sulama ve içme suyu kullanımında her zaman bilinçli davranılması gerektiğini söyledi. 
Yer altı su kaynaklarının kar yağışı sonrası oluşan kar yükü ile beslendiğine işaret eden Çelik, mevsimsel yağmur ve kar yağışı azalması nedeniyle yer altı su kaynaklarında çekilme görülebileceğini dile getirdi.
Kuraklıkla mücadelede ekosistemin korunması kadar buna yönelik yatırımların da önem taşıdığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"Türkiye'de kuraklıkla mücadele için hayati öneme sahip baraj ve sulama göletlerini zamanında yaparak önemli mesafe katettik. Üreticilerimize tarımda vahşi sulamadan damla sulamaya geçmesini, bilinçli hareket ederek alternatif ürünlere yönelmesini öneriyoruz. Evlerde vatandaşlarımız ise içme suyu başta olmak üzere temizlikte kullanılan suda tasarrufa her zaman dikkat etmeli. Bunu yaşam biçimi haline getirmeli. Su israfının önüne geçilmesi gerekli."
Çelik, Samsun'un en büyük barajı olan Altınkaya Barajı'nda doluluk oranının yüzde 71,4 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ise doluluk oranı yüzde 61,9'du. Hasan Uğurlu Barajı'nda ise bugün yüzde 63,6 seviyesindeki doluluk oranı, geçen yıl aynı tarihlerde yüzde 61,6'lardaydı. Samsun sınırları içindeki tüm barajların geçen yıl doluluk oranı ortalama yüzde 60,7 idi. Bu rakam bu yıl yüzde 71 seviyesinde. Geçen yıl ile bu yılı karşılaştırdığımızda barajlardaki doluluk oranı Tokat'ta yüzde 31,8'den 40,1'e, Amasya'da yüzde 16,8'den 38,9'a, Sinop'ta yüzde 69,2'den 82,3'e yükseldi. Ordu'da ise geçen yıl yüzde 30,8 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 19,4 seviyesine geriledi."

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBarajSuKuraklıkDSİ
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