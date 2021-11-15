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Samsun Valiliği’nden aşı açıklaması

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir” denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 08:47
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Samsun Valiliği’nden aşı açıklaması

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında Covid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye’ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirleri görüştü. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirlerin 15 Kasım’dan itibaren Samsun’da uygulanmasına karar verdi ve genelgede yer alan tedbirler yayınlandı. 81 ilin valiliklerine de gönderilen genelgede yer alan tedbirler, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla gündeme gelince sosyal medyada tartışma konusu oldu.

‘GENELGE DOĞRULTUSUNDA KARARLAR ALINDI’

Konuyla ilgili Samsun Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ‘ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Bazı ulusal basın yayın organlarında, ‘2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberler nedeniyle, ‘ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı’ şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiştir. Çıkan haberlerin içeriği okunduğunda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun ValiliğiSamsunCovid19Aşı
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