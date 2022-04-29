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Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada; boş sebze kasaları arasına gizlenen 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2022 Cuma 10:00
Sebze kasalarına gizlenen 113 kilo esrarı 'Uzi' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarının ardından harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki kamyoneti takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İ.B. (43) ile İ.Y. (33), F.B. (46) ve A.D.’nin (27) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Detaylı aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenen çuvallar içinde 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNarkotikPolisKamyonSebzeUyuşturucu
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