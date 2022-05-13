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Şehit Piyade Er Salar, törenle memleketine uğurlandı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın (20) cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Mayıs 2022 Cuma 10:47
Şehit Piyade Er Salar, törenle memleketine uğurlandı

Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği havan ile roketler, sınır hattındaki Köprübatı Hudut Karakolu ile ilçedeki bazı noktalara isabet etti. Yaralanan 4 asker ile 1 sivil, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Piyade Er Oktay Salar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırının ardından Ayn-El Arap bölgesindeki terör hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSJ) yoğun ateş altına alındı. TSK'nın yaptığı meşru müdafaa ile cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehit Salar için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenledi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları ile askerler katıldı. Bekar ve ailesinin tek çocuğu olan şehit Salar'ın önce özgeçmişi okundu, ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Balıkesir'e gönderildi.

DHA

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