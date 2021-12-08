Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,981.04
ALTIN
785.64
DOLAR
13.62
STERLİN
18.09
EURO
15.43
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli...
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...

"Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre taşıma arıcına binen bir kişi, kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle minibüs şoförünün tepkisiyle karşılaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın" dediği görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Aralık 2021 Çarşamba 09:22
0 Okunma
"Sen bu elbiseyle, bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın"

Olay, 6 Aralık saat 20.00 sırarında eski otogarda meydana geldi. İşten çıkan bir kişi Yalıkavak istikametine giden minibüse bindiği sırada şoförün tepkisiyle karşılaştı. Şoför minibüse binen kişinin üzerindeki iş elbiselerinin kirli olduğunu, bu şekilde binemeyeceğini ve koltuğa oturamayacağını söyledi. O anlar minübüste bulunan bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

BENDE GİTMİYORUM

Görüntülerde minibüs şoförünün, yolcuyla tartıştığı anlar görülürken görüntü çeken yolcuya da sert çıktığı dikkati çekti. Görüntüde şoförün, "Sen bu elbiseyle, bu pantolonla oturamazsın" dediği görüldü. Ayrıca şoförün kameraya kaydeden yolcuya hitaben, "Görüntüyü silmezsen bende gitmem" dediği görüntüde yer aldı. Yaşanan tartışmanın ardından şoförün hareket ettiği ve üzerindeki kıyafetlerden dolayı şoförün tepki gösterdiği yolcunun Yalıkavak'ta indiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumOtobüsMinibüsIşçiElbise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de yılbaşı öncesi 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
İzmir'de, Türkiye'de satışı olmayan 16 bin güneş kremi ele geçirildi
İzmir'de, Türkiye'de satışı olmayan 16 bin güneş kremi ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans