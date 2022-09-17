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Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

ERMENİSTAN sınırındaki Iğdır'da, Azerbaycan'a yönelik saldırısı protesto edildi. Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunduğu basın açıklamasında, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan ordusunun barışı zedelediğini söyledi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:54
Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu

Ermenistanprotesto açıklaması, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulan açıklama öncesi Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Ehl-i Beyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder'in Kur'an-ı Kerim okuduğu basın açıklamasında konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın; Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın şehirlerine saldırısını kınadı. Ermenilerin, Avrupa Birliği ve Ermeni diasporasının oyununa geldiğini söyleyen Ünsal, "Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Bu son saldırı, şunu ortaya koyuyor ki Ermeni ordusu; barışı zedeliyor, gerginliği kaşıyor ve kaşınıyor. Kahraman Azerbaycan ordusu, her seferinde Ermenilere gereken dersi veriyor. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilen toprakları geri aldığı gibi sınırlarına yapılan bu alçakça saldırıya da misliyle cevap vermiştir. Bu saldırılarda Azerbaycan ordusunun şehitleri vardır. Şehitlerin ruhları şad olsun" diye konuştu. 

Ermenistan'ın, barıştan değil savaştan yana olduğunu savunan Ünsal, "Tarih bunu her defasında göstermiştir. Ermenilerin 1915, 1920, 1992 yıllarında Anadolu’da, Azerbaycan’da, Hocalı’da yaptıkları soykırımları unutmadık unutmayacağız. Saldırgan Ermenilerle sınır kapılarının açılmasını istemiyoruz. Buradan Ermenilere Türk milleti adına sesleniyorum. Şaşırmayın, sabrımızı taşırmayın yoksa kahraman Azerbaycan ordusu, Türkiye’nin desteği ile geçen yıl olduğu gibi gerek dersi verecektir. Erivan’ı bile başınıza yıkacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşSaldırıProtestoIğdır
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