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Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 2 terörist yakalandı.

23 Eylül 2022 Cuma 10:17
Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar. Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde 1 terörist, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde yakalandı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

İçişleri Bakanlığı ise, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, aynı bölgede 1 teröristin daha yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır, yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiCudi DağıTerörTeröristOperasyonJandarmaAskerIçişleri Bakanlığı
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