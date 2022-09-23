Şırnak'ta 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar. Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde 1 terörist, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde yakalandı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

İçişleri Bakanlığı ise, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, aynı bölgede 1 teröristin daha yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 1 terörist daha yakalanmıştır, yakalanan terörist sayısı 2’ye yükselmiştir" denildi.