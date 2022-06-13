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Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 574 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerörTeröristOperasyonEren Abluka17 Operasyonu
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