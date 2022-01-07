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Sivas'ta 6 ayda 40 yasaklı ırk teslim edildi 

Sivas'ta, caydırıcı cezaların gündeme gelmesiyle son 6 ayda sokağa terk edilen 'Dogo Argentino' ve 'Pitbull' cinsi 40 köpek, barınağa getirildi. Sayıları her geçen gün artan köpekler, kalan yaşamını Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayrı bölümde geçirecek. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ocak 2022 Cuma 11:28
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Sivas'ta 6 ayda 40 yasaklı ırk teslim edildi 

Tehlikeli ırklar ile ilgili caydırıcı cezaların gündeme gelmesi, bu hayvanların sahiplerince terk edilme vakalarını artırdı. Kentte son 6 aylık süreçte 'Dogo Argentino' ve 'Pitbull' cinsi 40 köpek, barınağa getirildi. Son 1 haftada ise terk edilen 11 köpek barınağın oldu. Sayıları her geçen gün artan köpekler, kalan yaşamını Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrı bölümde sürdürecek. Diğer köpeklere yaklaştırılmayan yasaklı ırklar, merkezde özenle korunuyor. Merkeze gelen yasaklı köpek, ilk olarak kontrolden geçirilerek, gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ayrı yere alınıyor. 

'SOKAKLARA BIRAKARAK KURTULMA ÇABASINDA OLMASINLAR'

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Herkesin bildiği gibi bir yasa çıktı. Bu yasayla beraber yasaklanan ırkların çip takılarak, sahiplendirilmesiyle alakalı bazı önlemler ve cezai işlemler uygulanmaya başlandı. 14 Ocak'ta sona erecek olan bu süreç yaklaştıkça da yasaklı ırkların sokaklara bırakılması oldukça arttı. Şu anda 40 yasaklı ırkı, belediyemize ait barınağımızda misafir ediyoruz. Son 1 hafta içerisinde ise ne yazık ki 11 tanesini Sivas sınırları içerisinde sokağa bırakılmış halde bulduk ve barınağımıza getirdik. Merkezimizde bu hayvanların bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Yaşamları boyunca tüm imkanları onlara sağlıyoruz. Yasaklı ırklarla ilgili çıkan yasa ve yönetmeliklere insanlarımız hassasiyet göstermelidir. Bu hayvanları sokaklara bırakarak ceza yemekten kurtulma çabasında olmasınlar. Bizlerle irtibata geçenlere bütün kolaylıkları sağlıyoruz. Bu köpekler sokağa bırakarak başka insanların canı tehlikeye atılmamalı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasYasaklı ırkKöpekPitbull
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