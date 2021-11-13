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Sokak hayvanlarına TIR dolusu mama desteği

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, çevrimiçi yemek/market hizmeti veren firmaların desteği ile TIR dolusu mama topladı. Samsun’a getirilen 16 ton mama, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye ve gönüllülere teslim edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 10:09
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Sokak hayvanlarına TIR dolusu mama desteği

HAYTAP öncülüğünde çevrimiçi yemek/market hizmeti veren bazı firmaların desteği ile mama toplandı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan can dostlar için toplanan mamalar, Manisa’dan TIR’la Samsun’a gönderildi. Kente gelen 16 ton mama, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye ve gönüllülere teslim edildi.

'15 MİLYONA YAKIN SAHİPSİZ HAYVAN VAR'

HAYTAP İl Temsilcisi Gül Turan, ihtiyacı olan belediyelere ve gönüllülere mama dağıtımı yapıldığını belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Turan, “Türkiye genelinde 15 milyona yakın sahipsiz hayvan sokaklar, dağlar, bayırlarda yaşamaya çalışıyor. Büyük çoğunluğu ölüyor, açlıktan birbirlerini parçalıyorlar” dedi.

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen emekli öğretmen Fevzi Uyar ise, “Mama yardımını duyunca milyarlar bulmuş gibi sevindik. Çünkü hayvanların doyması bizim için çok ulvi bir şey. Onlar aç, hasta ve yaralı olunca üzülüyoruz. O yüzden böyle bir destek gelince havalara uçtuk. Aç canlılar varken, tok yatmayı büyük bir vicdansızlık olarak görüyorum. Sokaktaki dostlarımızı elimizden geldiğince korumak durumundayız. Herkes üçer beşer hayvan beslese etrafta aç hayvan kalmamış olur" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıMamaHayvan Hakları Federasyonu
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