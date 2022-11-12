Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Otizmli C.A. adlı erkek çocuğu, sokakta evinin önünde oynarken, yanına gelen kadın ve erkek tarafından elinden tutularak götürüldü. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. C.A., eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi de polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından, kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi. Polis, yaptığı çalışma sonucu çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla da buldu. Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

'CEZA ALMALARINI İSTİYORUM'



Adana'da, sokakta oynarken yanına gelen kadın ile erkek tarafından kaçırılan ve güvenlik kamerası görüntülerinden polis operasyonuyla bulunan otizmli Cihan A.’nın (5) annesi Emine A. (31), oğlunu dini nikahla birlikte yaşayan Salih İ. ile İlknur Y.'nin çocukları olmadığı için kaçırdığını iddia etti. Emine A., ablası ile markete giden oğlunun, oturdukları Yüreğir ilçesinden kaçırılıp, Karataş'ın köyüne götürüldüğünü ve eve düzenlenen operasyon sonucu bulunduğunu belirtti. Emine A., "Oğlum sabah ablası ile birlikte markete gidiyor. Kızım eve dönüyor ama oğlum marketin yan sokağında kedi görüyor ve sevmek istiyor sonra o sokaktan giriş yapıyor. Eve dönerken karşıdan gelen bir çift oğlumu görüp elinden tutup kaçırıyorlar. Bu da o sokaktaki bir evin kamerasına yansıyor. Kaçıran çiftin aynı mahalleden bir ailenin akrabası olduğunu görünce hemen harekete geçildi. Çift oğlumu, çocukları olmadığı için kaçırmış. Kamera kaydından sonra çalışma yapan polis ve jandarma Karataş ilçesinde operasyon düzenleyip oğlumu buluyor" diye konuştu.



Oğlunun özel gereksinimli bir çocuk olduğunu vurgulayan Emine A., "2 senedir sağlığına kavuşsun, diye mücadele veriyorum. Benim çocuğum travma yaşadı ve geriledi. Bunun hesabını nasıl verecekler? Sabah çocuğumu götürüyorlar ve hiçbir şekilde karakola başvurmuyorlar. Bu kasıtlı bir olay ve gerekçeleri ise çocukları olmadığındanmış. Ben gündüz vakti kapımın önünden oğlumu kaçıran şahısların, bunu kasıtlı yaptıklarını düşünüyorum ve ceza almalarını istiyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.