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Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü

KÜTAHYA'da, süt siparişini götürdüğü evin sahibi Halil A. (66) tarafından tabancayla vurulan Mehmet Akpınar (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Halil A., gözaltına alındı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:32
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü

Olay, Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Mehmet Akpınar, kendisine sipariş veren Halil A.'nın evine süt götürdü. Mehmet Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Halil A.'nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve geçen yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaGedizKöpenez KöyüCinayet
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