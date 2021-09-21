Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1385.61
ALTIN
492.90
DOLAR
8.6243
STERLİN
11.7920
EURO
10.1230
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...

Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde Murat Çetin (45), tartıştığı eşi Şennur Çetin'i (43) tabanca ile vurarak öldürüp, ardından intihar etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 22:39
0 Okunma
Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Gümüşçay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Çetin, henüz bilinmeyen nedenle eşi Şennur Çetin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından karı- kocanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2021 08:30
Anahtar Kelimeler:
IntiharCinayetEynesilGiresun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
İşten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz
Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Sokaklarda sıkıntı çıkaranları bitireceğiz
Hatay'da kuraklık Yarseli Barajı'nı vurdu
Hatay'da kuraklık Yarseli Barajı'nı vurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans