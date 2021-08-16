Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1447.64
ALTIN
486.29
DOLAR
8.5122
STERLİN
11.8203
EURO
10.0566
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
Proje teklif çağrısı
Proje teklif çağrısı
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
Flaş Haber
Can kaybı 64'e yükseldi
Kapat

Tartıştığı kişiyi bıçakladı, kaçmaya çalışırken otobüs çarptı

Adana'da parkta tartıştığı Necip G.'yi (59) ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan Hasan Ç. (56), özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yatan Hasan Ç., kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diye kendini savunup, ardından kendisine çarpan otobüs sürücüsüne "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi hayrete düşürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:53
0 Okunma
Tartıştığı kişiyi bıçakladı, kaçmaya çalışırken otobüs çarptı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Hasan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Necip G., yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı.

Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan isminin Hasan Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Seyhan Caddesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu.

SÖZLERİ HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Alkollü olduğu gözlenen Hasan Ç., yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek, "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi çevredekileri hayrete düşürdü. Hasan Ç., daha sonra kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaParkKavgaYaralamaOtobüsKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı 64'e yükseldi
Can kaybı 64'e yükseldi
'Muğla ve Aydın yangınları kontrol altına alındı'
'Muğla ve Aydın yangınları kontrol altına alındı'
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'sel' uyarısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans