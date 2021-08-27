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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

KONYA'da amonyum nitrat yüklü olduğu belirtilen TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptığı kazada 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 09:35
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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Amonyum nitrat yüklü İsmail Yılmaz yönetimindeki 43 AAC 671 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Hacı Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hacı Ocak, yanındaki Fatma Ocak, Mesut Ocak, Asude Ocak, Fatih Ocak ve Feyzanur Kaba yaşamını yitirdi, Nisanur Ocak ile TIR şoförü İsmail Yılmaz ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTırOtomobilKazaTrafik Kazası
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