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TIR, selde çamura saplanan otomobile çarptı: 2 yaralı

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, TIR’ın selde çamura saplanan otomobile çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:52
TIR, selde çamura saplanan otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece Yenice-Zonguldak yolu Örenköy yakınlarda meydana geldi. Kenan Yazıcı'nın kullandığı 06 BYA 259 plakalı TIR, yaka seli nedeniyle kapanan dar yolda çamura saplanan, Muhammet Korkut yönetimindeki 67 ED 060 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ve dağlık alandan akan su ile biriken taşların tamamen kapattığı yol, araçları kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarabükYeniceYağmurSelKazaTırTrafik Kazasıçamur
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