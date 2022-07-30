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Trabzon'da 'turizm göçü' ile nüfus arttı

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Sayısı günlük 25'e çıkarılan 'charter' uçak seferleriyle Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve İsrail gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden günlük 3 bin 500 turistin geldiği kentin nüfusu turizm göçüyle arttı; otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:10
Trabzon'da 'turizm göçü' ile nüfus arttı

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon'da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara ilgi gösteriyor. Suudi Arabistan'ın pandemi kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasından sonra yaz turizm sezonu hareketliği yaşanan kentte, dış hatlardan günlük inen uçak sayısı 25'e yükseldi. Günlük gelen yabancı yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçerken, şehrin 816 bin olan nüfusu, yaşanan turizm göçü ile arttı. Otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor.

'TURİZM GÖÇÜ YAŞIYORUZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonu olduğunu belirterek, "Trabzon ve bölgemizde adeta bir turizm karnavalı yaşanıyor. Turizm paydaşlarının hepsi gerçekten çok memnun. Bu memnuniyetin kısa vadede ekim ayına kadar uzamasını beklerken, uzun vadede ise yılın bütününe yayılmasını bekliyoruz. Pandemi sonrası gelişen ekonomik sıkıntılar turizm dönemiyle beraber son buldu. Esnafımız daha rahat. Bir turizm yoğunluğu olacağını biliyorduk ama bu şekilde yoğun olmasını ise beklemiyorduk. Ani bir rezervasyon talepleri oldu. Karadeniz Bölgesi özellikle son dönemlerde çok fazla ilgi görmeye başladı. Sadece Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz yok aynı zamanda Avrupa'dan da çok fazla ziyaretçi ağırlıyoruz. Bölgemiz doğası ve kültürel yapısıyla birlikte çok önemli bir destinasyon ve bu destinasyonun karşılığını da turist olarak görüyor. Adeta turizm göçü yaşıyoruz" diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da "Uzungöl başta olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun" dedi.

'DUYULMAYAN BİRÇOK NOKTAMIZ VAR'

Taleplerin çok fazla olduğunu kaydeden turizmci Anıl Bayraktar, "Kontrol edilemeyen bir yoğunluk var. Aslında bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun bir talep bekleniyordu ama beklenenin de üzerinde geldi. Bize 5 Uzungöl daha olsa ancak yeter. Pandemi sonrası bütün ekonomi piyasası bekliyordu zaten turizm hareketliliğini. Şehrimiz çok güzel. Biz istiyoruz ki sadece Uzungöl, Ayder, Sümela Manastırı'nı değil aynı zamanda duyulmayan birçok noktamızı da ön plana çıkarabilelim. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum, umarım sezon 2 ayla kalmaz 6 aya kadar yayılır" diye konuştu.

'BOŞTA ARACIMIZ YOK'

Araç kiralama şirketi yetkilisi Yener Demir ise "Şu an çok fazla yoğunluk var. Umduğumuz gibi bir Arap yoğunluğu var. Şu anda boşta hiç aracımız kalmadı. Pandemi döneminde ekonomik olarak çok fazla sıkıntılar çekmiştik. Şimdi o arayı kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonTurizmTuristSümela ManastırıUzungölKaradenizDoğu KaradenizDeniz
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