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Tunceli'de, hayırsever destekli halk ekmek 3 TL

TUNCELİ'de, hayırseverlerin katkılarıyla hizmete açılan, belediye halk ekmeği fırınında 3 TL’den ekmek satışı başladı. 

26 Ağustos 2022 Cuma 17:04
Tunceli'de, hayırsever destekli halk ekmek 3 TL

Kentte hayırsever iş insanlarının desteğiyle kurulan belediye halk ekmek fırını hizmete açıldı. Çalışanların yüzde 90’ının kadın olduğu, günlük 3 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırında ekmek, 3 TL'den satışa sunuldu. Belediye yönetimi, halk ekmeği ilk etapta kent merkezinde 7 büfede satışa çıkarırken, aşevinin de içinde bulunduğu fırında ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz yemek ve ekmek dağıtımı yapılacak.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açılan fırında, gelenlere ekmek ve poğaça ikramında bulunuldu. Maçoğlu, ekmeğin satışının 3 TL olduğunu ve 1 yıl boyunca zam yapılmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dostlarımızın, iş insanlarının, vicdanı olan insanların bir olduğu çalışmaydı. Bugüne kadar belediyemizde hiçbir şekilde buranın bütçesine dair çalışma olmadı. Yurt dışından dernekler, şahıslar, kadınlar ve gençlerin destek verdiği bir çalışma. Bugün de o destek devam ediyor. Bugün halk ekmekle ilgili yaptığımız çalışmalarda, onlarca dostumuz maya ve kabartma tozundan tutun birçok destek veriyor. Bu kriz bütün yoksulları, ezilenleri gerçekten de bütün emekçileri zor duruma koydu. Biz ayrım yapmadan herkesin faydalanabileceği hijyenik, sağlıklı ve ucuza ekmek hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki süreçte üretimini yaptığımız karakılçık ve ata tohumlarının da olduğu bir çalışma yürüterek, bölgedeki kendi unlarımızla ekmeği çıkaracağız. İhtiyacı olan birçok dostumuza, ailemize ekmek ve günde bir kez yemek desteği verme projemiz var. Bugün bu fabrikada istediğimiz şekilde ekmek yapabilme ekibimiz var. 7 noktada büfeler kurduk ve mahallelerde vatandaşlarımız ekmeği rahatlıkla alabilirler. Belediyemizin, dostlarımızın ve emekçilerin emeğiyle çalışmamız bu noktalara geldi. İlimizde fırın esnafı da var, onlara zarar vermeyecek şekilde hizmetimizi yürütüyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliBaşkanFatih Mehmet MaçoğluEkmekFırınHayırseverBüfe
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