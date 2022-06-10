Tünelde arızalanan otomobile, TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ordu çevre yolu Öceli Tüneli’nde meydana geldi. Hasan Bolat yönetimindeki 64 ER 663 plakalı otomobil, tünel içinde arızalandı. Araçta bulunanlar, inip, otomobili iterek kenara çekmeye çalıştı. Bu sırada Sabri Öztürk'ün (63) kullandığı 34 BA 9905 plakalı TIR da otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, tünelin yan duvarına çarparak durdu. Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Hasan Bolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi de ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan çevre yolu, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.