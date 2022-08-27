Türk Kızılay’ından Hilal-i Ahmer’e Vefa Yürüyüşü

Çanakkale'de 107 yıl önce yaşanan elim hadiseye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay tarafından düzenlenen anma programı, 200 Kızılay gönüllüsü ile bürokratların katıldığı yürüyüş ile başladı. Golf Çay Bahçesi önünden başlayan ve İskele Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Türk Kızılay Derneği Çanakkale Şube Başkanı Av. Erdoğan Madak, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler ellerinde meşalelerle katıldı.

Yürüyüşün ardından tarihi Yarımada'daki Kilitbahir Köyünde bulunan Kızılay Ağadere Müzesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün bir anının, bir hatıranın, büyük bir destanın, yaşanmış çok büyük bir hikayenin önünde, hikayemizin önünde huzur duruşu, saygı duruşu için bulunmaktayız. Bu millet var olduğu günden bu yana, İslam’a ram olduğu günden bu yana bitmeyen merhamet ve şefkat hürmetine, nöbetin en çetin cephesinde, nöbetin kanıyla canıyla tutulduğu yerde, Kızılaycıların nöbetini devralmak için buradayız. Bu nöbetin hiç bitmediğini ve hiç bitmeyeceğini kıyamete dek insanlık için bu cephelerin boş kalmayacağını dünya aleme anlatmak için buradayız” dedi.

Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri, Kızılay Ağadere Müzesi bahçesine kurulan çadırlarda sabahlayarak, 'şehitlik nöbeti' tuttu.

Etkinliğin yarın yapılacak bölümünde ise Kızılay Ağadere Müzesi'nden Akbaş Şehitliği’ne kadar ‘Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Ardından da 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru’na anı dalışı yapılacak.