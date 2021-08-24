Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1459.33
ALTIN
489.01
DOLAR
8.4253
STERLİN
11.5854
EURO
9.8993
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Turuncu kategorideki PKK'lı Gürdeğir İstanbul'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK/KCK'lı terörist 'Rodi Çevlik' kod adlı Sonuç Gürdeğir'in İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 09:57
0 Okunma
Turuncu kategorideki PKK'lı Gürdeğir İstanbul'da yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Sonuç Gürdeğir, sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir’de saklandığı adreste yakalandı. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan, 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Gürdeğir’in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı saldırılarının faillerinden olduğu tespit edildi. PKK'lı Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristörgütPkkOperasyonPKKKCKSonuç Gürdeğir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazdağları'ndaki yangına hava müdahalesi yeniden başladı
Kazdağları'ndaki yangına hava müdahalesi yeniden başladı
Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Suriyeli Reyhan 22 gündür kayıp
Suriyeli Reyhan 22 gündür kayıp
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans