Turuncu kategorideki PKK'lı Gürdeğir İstanbul'da yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Sonuç Gürdeğir, sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir’de saklandığı adreste yakalandı. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olan, 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Gürdeğir’in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen 7 polis memurunun şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı saldırılarının faillerinden olduğu tespit edildi. PKK'lı Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.