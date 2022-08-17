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Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, dün arkadaşlarıyla Musa Tepe Baraj Gölü’nde yüzerken kaybolan Enver Baykır'ın (16) ekipler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:04
Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver’in cesedi bulundu

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, dün Musa Tepe Baraj Gölü’nde arkadaşları ile yüzerken gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi, Tatvan emniyeti, Diyarbakır Jandarma Arama- Kurtarma’dan dalgıç ekipleri ve Cizre itfaiyesi bölgeye sevk edildi. Dünden beri sürdürülen çalışmalarda ekipler, bu sabah Baykır’ın cansız bedenine ulaştı. Enver Baykır’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakUludereMusa Tepe Baraj GölüGölBoğulmaKayıpEnver Baykır
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